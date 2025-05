Cristian Borja dá vitória ao Club América

Depois da derrota por 1-0 na primeira mão, o Club América consumou a reviravolta, no jogo e na meia-final, em casa, ao vencer por 2-1, depois de Faravelli ter marcado para os visitantes, aos 57 minutos.



Henry Martin, aos 66, e Borja, aos 79, assinaram os tentos dos anfitriões, que, asseguraram a quarta presença consecutiva na final da competição, graças à melhor classificação na fase regular - um dos critérios de desempate nestas eliminatórias.



Na decisão do Clausura, o Club América vai defrontar o Toluca, do avançado português Paulinho, que eliminou o Tigres, com uma vitória por 3-0, depois da igualdade 1-1 no primeiro jogo, numa final a duas mãos, a disputar na quinta-feira e no domingo.