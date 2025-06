Cristiano Bacci treina o Panserraikos

"O Panserraikos FC anuncia o início da colaboração com o treinador Cristiano Bacci, que assumirá o comando técnico da nossa equipa, assinando um contrato de dois anos", refere a nota publicada pelo clube que disputa o principal campeonato helénico.



O italiano, de 49 anos, regressa à Grécia, onde foi adjunto do PAOK Salónica entre 2017 e 2019 e entre 2021 e 2023, depois de, na época transata, ter orientado o Boavista, nas primeiras 20 jornadas da I Liga, e o Moreirense, nas últimas 11.



Depois da saída da equipa do Bessa, que ocupava o 18.º lugar e viria a descer à II Liga, Bacci assumiu a equipa de Moreira de Cónegos em março e alcançou quatro vitórias, quatro derrotas e três empates, rumo ao 10.º lugar, antes da saída, não oficializada pelos minhotos.



Protagonista de outra experiência em solo luso, no Olhanense, entre as temporadas 2014/15 e 2016/17, Cristiano Bacci deixou a I Liga portuguesa após ter sido castigado com 20 dias de suspensão e 3.085 euros de multa pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A sanção dá-se na sequência de declarações sobre a arbitragem do jogo com o FC Porto (derrota por 3-1), da 32.ª jornada, realizado em 02 de maio, no Estádio do Dragão.



Em 10 de maio, durante a conferência de imprensa de projeção ao Moreirense–Estoril Praia (2-2), da 33.ª ronda, o transalpino, de 49 anos, disse que o árbitro Gustavo Correia atuou com “a camisola do FC Porto” no reduto ‘azul e branco’.