Cristiano Ronaldo acusado de fraude fiscal

De acordo com o comunicado, acrescenta o El Pais, em causa estão 1,39 milhões de euros que não foram pagos em 2011, 1,66 milhões em 2012, 3,2 milhões em 2013 e 8,5 milhões em 2014.



Em causa pode estar, de acordo com a lei espanhola, uma pena de prisão de um a cinco anos.



As autoridades baseiam a acusação com a "jurisprudência mais recente", concretamente a sentença pelo Supremo Tribunal que condenou no dia 24 de maio o jogador do Barcelona Lionel Messi, escreve o jornal.



Messi foi acusado de ter defraudado o fisco espanhol em 4,1 milhões de euros por não ter pago impostos pelos 10,1 milhões de euros recebidos por diretos de imagem durante 2007, 2008 e 2009.



Um caso que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago.