Cristiano Ronaldo agradece a Donald Trump

A presença do recordista de golos e jogos pela seleção lusa na Casa Branca aconteceu dois dias depois da qualificação de Portugal para o Campeonato do Mundo de 2026, que se vai realizar de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano e integrará pela primeira vez 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



O jogador já havia manifestado interesse em encontrar-se com Trump numa entrevista recente ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada em 6 de novembro: “É uma das pessoas que quero conhecer, gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer”.







Desde a sua chegada à Arábia Saudita, em janeiro de 2023, Ronaldo tem assumido um papel de promoção do país, sendo que o encontro com o líder norte-americano coincidiu com a primeira deslocação oficial de Mohammed bin Salman a Washington em sete anos.



O príncipe herdeiro daquele reino do Médio Oriente procurou obter garantias formais por parte da Casa Branca quanto à proteção militar norte-americana, além das aquisições militares, após Trump ter revelado a venda dos tecnologicamente avançados caças F35.



Mohammed bin Salman anunciou um aumento dos investimentos sauditas nos Estados Unidos para quase um bilião de dólares (mais de 860 mil milhões de euros), reforçando o investimento já previsto de cerca de 600 mil milhões de dólares (518 mil milhões de euros) em setores como a tecnologia e a inteligência artificial.



Cristiano Ronaldo foi o terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca, após o maratonista Carlos Lopes, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Los Angeles1984, que foi recebido por Ronald Reagan, e do basquetebolista Neemias Queta, vencedor da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pelos Boston Celtics, em 2024.





(Com Lusa)

“Obrigado senhor Presidente, pelo convite e pela receção calorosa que você e a primeira-dama me ofereceram a mim e à minha futura esposa. Cada um de nós tem algo significativo para dar e eu estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos as novas gerações a construírem um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura”, sublinhou o avançado e capitão da seleção nacional, numa publicação nas redes sociais.Cristiano Ronaldo participou num jantar oferecido pelo chefe de Estado norte-americano, no mesmo dia em que Donald Trump recebeu Mohammed bin Salman, primeiro-ministro saudita, príncipe herdeiro e líder do Fundo de Investimento Público (PIF), que gere o Al Nassr, clube do jogador luso, que é treinado por Jorge Jesus e integra ainda João Félix.Nas redes sociais, a Casa Branca divulgou imagens do encontro entre Ronaldo e Trump, que caminharam na galeria de retratos presidenciais e estiveram no Salão Oval, sempre acompanhados pela hispano-argentina Georgina Rodriguez, companheira do futebolista.