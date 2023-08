Cristiano Ronaldo apura o Al-Nassr com um golo ao Zamalek a três minutos do fim

O Zamalek esteve em vantagem desde o minuto 53, quando o internacional egípcio Zizo abriu o marcador na execução de uma grande penalidade, e geriu a vantagem até quase ao fim.



Aos 87 minutos, Cristinao Ronaldo correspondeu da melhor maneira a um cruzamento e fixou de cabeça o empate final, qualificando assim a sua equipa para a fase seguinte da prova.



O treinador do Al Nassr, o português Luís Castro, fez alinhar no 'onze' os reforços Alex Telles, Marcelo Brozovic e Seko Fofana, e, após o intervalo, lançou o senegalês Sadio Mané, contratado nos últimos dias ao Bayern de Munique, que fez a sua estreia pela sua nova equipa.



Com este resultado, o Al Nassr somou cinco pontos e ficou atrás do Al Shabab, primeiro classificado do Grupo D. Nos quartos de final, a equipa saudita vai defrontar, no domingo, os marroquinos do Raja Casablanca, vencedores do Grupo B.