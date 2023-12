Cristiano Ronaldo bisa na vitória do Al Nassr e torna-se no melhor marcador em 2023

O Al-Ittihad, atual campeão em título, que alcançou sob o comando técnico de Nuno Espírito Santo, abriu o marcador pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, aos 14 minutos, mas cinco minutos volvidos Cristiano Ronaldo restabeleceu o empate na execução de um penálti.



Aos 38 minutos foi a vez do brasileiro Anderson Talisca, ex-Benfica, colocar o Al-Nassr na frente do marcador, mas o mesmo Hamdallah repôs a igualdade, aos 52, que Cristiano Ronaldo desfaria aos 68, novamente na transformação de um penálti na sequência de uma agressão na área do brasileiro Fabinho ao internacional luso Otávio.



O resultado desnivelou-se no último quarto de hora com dois golos do internacional senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool, aos 76 e 82 minutos, com o português Otávio novamente em destaque ao fazer a assistência para o quinto e último golo.



Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 53 golos no ano de 2023 ao serviço do Al Nassr (43) e da seleção portuguesa (10), tendo ultrapassado o inglês Harry Kane e o francês Kylian Mbappé, que ‘faturaram’ por 52 vezes e já só voltam a competir em 2024.



Por outro lado, Cristiano Ronaldo tem mais três golos marcados do que o avançado norueguês Erling Haaland, que não joga desde 06 de dezembro devido a lesão, desconhecendo-se ainda se estará apto para os dois últimos jogos que o Manchester City ainda vai disputar em 2023.



O português pode ainda ampliar a marca, uma vez que o Al Nassr volta a competir em 30 de dezembro, na visita ao reduto do Al Taawon, para a Liga saudita, sendo neste momento o melhor marcador do campeonato, com 19 golos, mais três do que Aleksandar Mitrovic, avançado sérvio do Al Hilal, de Jorge Jesus.



Acresce, ainda, que Cristiano Ronaldo alcançou hoje os 1.000 jogos ao serviço de clubes em toda a sua carreira sénior, que resultam dos 33 pelo Sporting (dois na equipa B), a somar aos 346 pelo Manchester United, aos 438 pelo Real Madrid e aos 134 pela Juventus, além dos 49 que já jogou pelo Al-Nassr.