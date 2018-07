Cristiano Ronaldo começa a treinar na Juve

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jul, 2018, 10:09 / atualizado em 30 Jul, 2018, 10:09 | Futebol Internacional

O capitão da seleção de Portugal realiza esta tarde o primeiro treino em Turim acompanhado dos restantes companheiros que estiveram ao serviço das seleções dos seus países no mundial da Rússia, entre os quais estão Dybala, Higuaín, Cuadrado e Douglas Costa.



Para lá destes futebolistas a maioria dos jogadores do plantel à disposição do treinador Massimo Allegri está nos Estados Unidos, a representar a Juventus na International Champions Cup.



É de prever que os adeptos “bianconeros” mais afoitos tentam chegar perto de CR7 quando este se apresentar no treino na cidade desportiva da “Juve”.



Uma referência para os momentos vividos no aeroporto de Caselle, em Turim, quando Ronaldo teve direito a medidas de segurança dignas de um chefe de Estado.





Várias viaturas disponibilizadas pela “Vecchia Signora” aguardavam o jogador perto da pista e a segurança apertada impediu o contacto com as dezenas de adeptos que ansiavam chegar ao craque.