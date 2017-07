Cristiano Ronaldo confirma gravidez de Georgina

Mário Aleixo - RTP 18 Jul, 2017, 12:04 / atualizado em 18 Jul, 2017, 12:04 | Futebol Internacional

Georgina e Ronaldo na companhia do filho mais velho do futebolista numa cerimónia oficial | Reuters

A confirmação ocorreu segunda feira à noite no final de um jantar de negócios em Ibiza, onde tem estado os últimos dias a passar férias com a família e amigos.



Em declarações exclusivas ao "El Mundo", o futebolista disse estar "muito feliz" com a chegada do seu quarto filho.



O jornal espanhol transcreve a conversa que teve com Ronaldo que falou também de Mateo e Eva, os gémeos nascidos de uma gestação de substituição no início de junho.