Cristiano Ronaldo conhece castigo da UEFA na próxima semana

Lusa Comentários 20 Set, 2018, 15:57 / atualizado em 20 Set, 2018, 15:57 | Futebol Internacional

O internacional português falhará a segunda jornada, em Turim, com o Young Boys, em 02 de outubro, e na terceira ronda, em 23, a ‘Juve’ visitará Old Trafford, estando em dúvida se Cristiano Ronaldo poderá defrontar o seu antigo clube, treinado por José Mourinho.



A UEFA analisará na reunião de 27 de setembro o processo relativo à expulsão do jogador, que viu o cartão vermelho aos 29 minutos, por indicação do árbitro de baliza, por alegada conduta antidesportiva.



Após um choque com Jeison Murillo, o árbitro de baliza considerou que Ronaldo terá puxado o cabelo ao jogador do Valência, que se encontrava no relvado, atitude que levou o alemão Felix Brych a exibir o cartão vermelho ao português, que saiu em lágrimas.



O grupo H da Liga dos Campeões é liderado pelo Manchester United, com os mesmos três pontos dos italianos da Juventus, que soma menos um golo marcado, seguidos dos espanhóis do Valência e dos suíços do Young Boys, ainda sem qualquer ponto.