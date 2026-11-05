Cristiano Ronaldo diz adeus à seleção em vídeo nas redes sociais





Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações ‘AA’, e de golos, com 146 tentos, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em casa.





No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, a terceira do Grupo A4 da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção, que substituiu o espanhol Roberto Martínez depois do Mundial2026.





A primeira internacionalização ‘AA’ ocorreu no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão, que Portugal, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu por 1-0, com o dianteiro, então com 18 anos, a entrar ao intervalo.





Ronaldo esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e noutras tantas de Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições de Campeonatos do Mundo.





Já no Mundial2026 tornou-se no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas mais uns dos muitos recordes que tem em sua posse, tal como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.





A chegada de Cristiano Ronaldo à seleção principal, na qual somou mais de 18 mil minutos jogados, é o culminar de percurso que começou nas seleções jovens, com passagens pelos sub-15, sub-17, sub-20, sub-21 e seleção olímpica.





O último jogo pela equipa das ‘quinas’ acabou por ser o triunfo frente ao País de Gales (1-0) disputado no dia 24 de setembro, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações. O últiimo golo com a camisola lusa foi marcado no triunfo frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial2026, em 3 de julho, em Toronto, ao converter uma grande penalidade.

Ronaldo, de 41 anos, despede-se da seleção principal ao fim de 23 anos, durante os quais somou 234 jogos e 146 golos, e conquistou um Campeonato da Europa e duas edições da Liga das Nações.“Aos portugueses, chegou o momento de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar para estádios no mundo inteiro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração”, começou por dizer no vídeo de despedida.