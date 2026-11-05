Futebol Internacional
Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo diz adeus à seleção em vídeo nas redes sociais
Cristiano Ronaldo anunciou a retirada da Seleção Nacional através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na Liga das Nações.
Ronaldo, de 41 anos, despede-se da seleção principal ao fim de 23 anos, durante os quais somou 234 jogos e 146 golos, e conquistou um Campeonato da Europa e duas edições da Liga das Nações.
“Aos portugueses, chegou o momento de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar para estádios no mundo inteiro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração”, começou por dizer no vídeo de despedida.
“Aos portugueses, chegou o momento de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar para estádios no mundo inteiro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração”, começou por dizer no vídeo de despedida.
Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações ‘AA’, e de golos, com 146 tentos, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em casa.
No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, a terceira do Grupo A4 da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção, que substituiu o espanhol Roberto Martínez depois do Mundial2026.
A primeira internacionalização ‘AA’ ocorreu no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão, que Portugal, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu por 1-0, com o dianteiro, então com 18 anos, a entrar ao intervalo.
Ronaldo esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e noutras tantas de Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições de Campeonatos do Mundo.
Já no Mundial2026 tornou-se no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas mais uns dos muitos recordes que tem em sua posse, tal como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.
A chegada de Cristiano Ronaldo à seleção principal, na qual somou mais de 18 mil minutos jogados, é o culminar de percurso que começou nas seleções jovens, com passagens pelos sub-15, sub-17, sub-20, sub-21 e seleção olímpica.
O último jogo pela equipa das ‘quinas’ acabou por ser o triunfo frente ao País de Gales (1-0) disputado no dia 24 de setembro, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações. O últiimo golo com a camisola lusa foi marcado no triunfo frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial2026, em 3 de julho, em Toronto, ao converter uma grande penalidade.