Cristiano Ronaldo diz que Marcelo é dos "maiores craques" com quem jogou

"Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo!", escreveu o português na rede Instagram.

Marcelo e o Real Madrid despediram-se hoje em lágrimas após uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos, que tornam o atleta 'canarinho' no mais laureado da história dos 'merengues', aos quais se vinculou quando tinha apenas 18 anos. (Foto: EPA)

Marcelo conquistou cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças da Europa, seis ligas espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha.Os dois futebolistas partilharam o balneário entre 2009 e 2018, período em que o madeirense também alinhou pelo conjunto 'blanco'.Neste ciclo, coincidiram na mesma equipa em quatro 'Champions', três Mundiais de clubes, duas Supertaças Europeias, duas Ligas de Espanha, duas Taças do Rei e outras tantas Supertaças de Espanha.