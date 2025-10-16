Cristiano Ronaldo é o futebolista mais bem pago do mundo

De acordo com a revista norte-americana , o internacional português parecia estar prestes a terminar a carreira com o fim do contrato que o ligava ao Al Nassr.





No entanto, o capitão de Portugal renovou pela equipa agora treinada por Jorge Jesus e mantém a primeira posição da lista de atletas de futebolistas que mais recebem em todo o mundo.





A publicação lembrou que o contrato que liga o jogador de 40 anos ao atual líder da Liga Saudita vai pagar a Cristiano Ronaldo 230 milhões de dólares aos quais vão acrescer mais 50 milhões que serão pagos pelos principais patrocinadores (Nike, Binance e Herbalife).





Cristiano Ronaldo vai receber esta época perto de 240 milhões de euros. Um valor que está sujeito a impostos e honorários para agentes. A Convertendo para a moeda europeia,. A Forbes explicou que apenas um atleta conseguiu destronar os valores do capitão português: o pugilista Floyd Mayweather em 2015 e 2018.





A lista conta ainda com Lionel Messi em segundo lugar (130 milhões de dólares) e Karim Benzema em terceiro (104 milhões de dólares). O pódio é composto por jogadores em fim de carreira, com grandes temporadas passadas na Europa e que agora participam em campeonatos sem o mediatismo europeu.





A restante lista conta com Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinícius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Al Nassr), Jude Bellingham (Real Madrid) e Lamine Yamal (FC Barcelona).





No total, estes dez jogadores receberam em conjunto 945 milhões de dólares, mais de 800 milhões de euros.