Cristiano Ronaldo é o mais pesquisado na Google

"Neste ano, em que a Google comemora os 25 anos, não se terá uma retrospetiva apenas de 2023, mas sim do último quarto de século como forma de mostrar quais os temas, os momentos, as personalidades, e outros tópicos que foram os mais pesquisados na Google a nível mundial" e "entre os atletas mais pesquisados surge uma das grandes figuras de Portugal (...) Cristiano Ronaldo".

O jogador de futebol português "foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos globalmente, o que equivale a mais um título para a sua extensa lista de conquistas", refere a tecnológica, em comunicado.

Em Portugal, "vários acontecimentos levaram os portugueses a recorrer à pesquisa Google em busca de mais informações", como, por exemplo: "a transferência milionária de Enzo Fernández para o Chelsea chamou a atenção e também tornou-o no jogador mais popular nas pesquisas da Google no país".

"António Costa e o Papa Francisco lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados" este ano, já que "os portugueses interessaram-se com a vinda do Papa a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, e com a demissão do ainda primeiro-ministro que culminou com a marcação de eleições para março de 2024".

Na categoria filmes, séries e programas mais populares na pesquisa em Portugal da Google em 2023 estão "Oppenheimer, Barbie e Rabo de Peixe", e na música "Pedro Mafama foi o cantor português que se destacou nas pesquisas no Google e colocou Portugal a cantar 'Olarilolé, Olariloléi'".

"Os portugueses também ficaram bastante interessados pela vida amorosa de Shakira, fazendo com que a cantora colombiana entrasse em uma das três primeiras colocações da categoria, liderada pela banda britânica de rock Coldplay".

Tendo em conta a guerra em Israel e Gaza, os portugueses quiseram saber "O que é o Hamas?" mais até do que saber sobre o "chatbot" de inteligência artificial (IA) ChatGPT, refere a tecnológica.

"O Ano em Pesquisa da Google trata-se de um olhar anual para o 'top' de tendências na pesquisa do Google. Ao compilar o ano 2023 na pesquisa, analisamos a agregação de triliões de pesquisas ao longo do ano" e as tendências "geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2023 relativamente a 2022", explica o Google.