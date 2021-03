Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador da Serie A 2019/20

O avançado luso, a cumprir a terceira temporada no clube de Turim, venceu o galardão pela segunda vez seguida, depois de em 2018/19 também ter recebido a preferência na votação levada a cabo pelos jogadores que atuam na Serie A.



“Agradeço aos meus colegas de equipa, porque, sem eles, não seria possível receber este prémio, mas também agradeço a todos os companheiros de profissão que votaram em mim. Sinto-me muito feliz”, afirmou Ronaldo, em reação à conquista do prémio.



Cristiano Ronaldo admitiu que 2020 “foi um ano estranho, que ninguém esperava vivenciar”, devido à pandemia de covid-19, mas considerou que também foi “positivo”, uma vez que a Juventus conquistou o campeonato pela nona vez consecutiva.



“Infelizmente, não vencemos a Liga dos Campeões, mas o futebol é mesmo assim. Foi um ano positivo e estranho ao mesmo tempo”, referiu o internacional luso, de 36 anos, que elegeu o golo de cabeça marcado frente à Sampdoria, na 17.ª jornada, como o melhor que anotou na época passada.



Na temporada passada, Ronaldo marcou 31 golos em 33 jogos na Serie A, tendo terminado a prova como segundo melhor marcador, atrás de Ciro Immobile, da Lazio, que ‘faturou’ por 36 vezes.



O avançado português integra ainda o ‘onze’ ideal da prova, juntamente com o guarda-redes Gianluigi Donnarumma (AC Milan), os defesas Robin Gosens (Atalanta), Leonardo Bonucci (Juventus), Stefan de Vrij (Inter de Milão) e Theo Hernández (AC Milan), os médios Nicolò Barella (Inter de Milão), Alejandro Gómez (Atalanta) e Luis Alberto (Lazio), e os avançados Paulo Dybala (Juventus) e Ciro Immobile (Lazio).



O treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, foi eleito o melhor técnico da época passada.