Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo eleito o melhor Bola de Ouro da história
Cristiano Ronaldo é o melhor Bola de Ouro de todos os tempos, ditou o resultado da votação online da France Football. A temporada 2007/08 do internacional português foi distinguida pelos adeptos, com larga vantagem sobre Lionel Messi, segundo mais votado com a época 2011/12.
A votação esteve aberta desde o início de outubro e só esta quarta-feira foram conhecidos os resultados oficiais. Apesar de não valer um sexto galardão, Cristiano Ronaldo foi distinguido como o melhor Bola de Ouro de todos os tempos (B.O.A.T).
Em segundo e terceiro lugares ficaram as temporadas 2011/12 de Messi e 2016/17 de CR7.
Em segundo e terceiro lugares ficaram as temporadas 2011/12 de Messi e 2016/17 de CR7.
Disponíveis para votação estavam, ainda, o brasileiro Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.