Cristiano Ronaldo eleito o melhor Bola de Ouro da história

Disponíveis para votação estavam, ainda, o brasileiro Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.



A votação esteve aberta desde o início de outubro e só esta quarta-feira foram conhecidos os resultados oficiais.Em segundo e terceiro lugares ficaram as temporadas 2011/12 de Messi e 2016/17 de CR7.