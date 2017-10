Cristiano Ronaldo entre os 30 nomeados à Bola de Ouro

Inês Geraldo - RTP 09 Out, 2017, 18:39 / atualizado em 09 Out, 2017, 19:57 | Futebol Internacional

Numa lista lançada pela revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo é o principal favorito a vencer a Bola de Ouro 2017, já depois de ter arrecadado o prémio para melhor jogador do mundo por quatro ocasiões (2008, 2013, 2014 e 2016).



O internacional português venceu este ano quatro títulos, entre os quais se encontra o triunfo na Liga Espanhola, que já fugia desde 2013, quando José Mourinho ainda treinava o Real Madrid. Para além do título espanhol, Cristiano Ronaldo venceu a quarta Liga dos Campeões da carreira, terceira nos merengues, e sagrou-se o melhor goleador da competição.



Na final, em Cardiff, frente à Juventus, o capitão português marcou dois dos quatro golos com que o Real Madrid goleou a Vecchia Signora e ajudou o Real Madrid a tornar-se no primeiro clube a vencer duas Ligas dos Campeões consecutivas (no atual formato da prova).



Ronaldo juntou ainda ao seu pecúlio as Supertaças Espanhola e Europeia.

Os rivais de Ronaldo na luta pela Bola de Ouro

O grande rival do português na luta pela Bola de Ouro é Leo Messi. O jogador argentino, de 30 anos, arrecadou a Copa do Rey e tem revelado uma enorme veia goleadora no FC Barcelona, que ainda não perdeu qualquer ponto na Liga Espanhola. Messi é o jogador mais galardoado com o troféu, contando com cinco prémios (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).



No lote de 30 escolhidos pela France Football há ainda os nomes de jogadores como Neymar. O jogador brasileiro foi protagonista da maior de transferência de sempre, ao trocar o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain. O vice-campeão francês pagou a cláusula de rescisão do atleta canarinho, cifrada nos 222 milhões de euros.



Mbappé, que também se encontra no PSG por empréstimo, também faz parte da lista, tal como Paulo Dybala (Juventus), Luka Modric (Real Madrid), Luís Suárez (FC Barcelona), o goleador Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (FC Bayern Munique), Buffon (Juventus), Edinson Cavani (PSG) e Isco Alárcon (Real Madrid).



De realçar que mais de um terço dos nomeados milita na Liga Espanhola. São onze os jogadores que jogam no país vizinho, divididos entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. A segunda liga que conta com mais jogadores é a Premier League com sete. Seguem-se a Serie A (cinco jogadores), Ligue 1 (quatro jogadores) e a Bundesliga (três jogadores).