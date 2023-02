Cristiano Ronaldo faz "hat-trick" e dá liderança ao Al Nassr

Duas semanas depois de ter assinado quatro golos, na visita ao Al-Wehda (4-0), o avançado internacional português voltou a marcar todos os golos do Al Nassr, no jogo da 18.ª jornada do campeonato, aproveitando o empate caseiro 0-0 do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, na receção ao Al Raed, na quinta-feira.



Os três golos de Cristiano Ronaldo foram todos marcados na primeira parte, aos 18 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, aos 23 e aos 44, e ‘liquidaram’ as aspirações do Damac em discutir o resultado.



O capitão da seleção portuguesa soma já oito golos na competição, sendo superado na lista de melhores marcadores pelo brasileiro e seu companheiro de equipa Talisca, que soma 13, Carlos Júnior (Al Shabab), que conta 12, e pelo marroquino Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad), que marcou 11.



Após 18 jogos, o Al Nassr lidera com 43 pontos, seguido do Al Ittihad, com 41, do Al Shabab, com 40, e do Al-Hilal, com 32, mas esta equipa, que foi derrotada na final do Mundial de Clubes pelo Real Madrid (5-3), tem menos três jogos do que o trio que o precede na tabela classificativa.