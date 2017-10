Cristiano Ronaldo inundado por chuva de felicitações

Mário Aleixo - RTP 24 Out, 2017, 07:41 / atualizado em 24 Out, 2017, 07:41 | Futebol Internacional

Fernando Santos, Sporting e Nacional, Fernando Gomes, Pedro Proença, Joaquim Evangelista, Tiago Brandão Rodrigues e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram algumas das personalidades que de imeditado enderaçam os parabéns ao capitão da seleção portuguesa de futebol pelo troféu conquistado de melhor jogador do mundo e recebido em Londres, ao início da noite de segunda-feira.

Fernando Santos: Ronaldo "se puder vai até aos 10"

O selecionador nacional de futebol felicitou Cristiano Ronaldo pela conquista do galardão de melhor jogador do ano 2017, comentando que o internacional português não se contentará com o "penta" e "se puder vai até aos 10".



"Parabéns por ter conseguido o ´penta´. É muito importante para ele, para o país e para o futebol português (...) Ele, se puder, vai até aos 10, porque ele tem sempre uma ambição tremenda, é alguém que luta muito, que quer sempre ser perfeito e vai continuar a procurar a perfeição, com uma dedicação extrema, quer no clube dele, quer na seleção nacional", disse, numa mensagem em vídeo reproduzida na página da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



De resto, Fernando Santos considerou "justíssimo" o troféu atribuído a Ronaldo.



"Ninguém no futebol duvidava que Cristiano Ronaldo tivesse que vencer este ano. Na minha opinião, ele merece vencer, não só pelo que fez este ano, mas por tudo aquilo que tem feito. Mas, obviamente, que num ano destes, um ano soberbo, não restavam dúvidas a ninguém", afirmou.



O responsável da seleção nacional salientou, no entanto, que os resultados alcançados pelo internacional português não são "fruto do acaso".



"É fruto de muito trabalho e dedicação e obviamente o génio que ele tem. Parabéns por ter conseguido o ´penta´. É muito importante para ele, para o país e para o futebol português", disse.

Sporting e Nacional felicitam Ronaldo



O Sporting e o Nacional, antigos clubes de Cristiano Ronaldo, felicitaram o internacional português, que se sagrou pela quinta vez o melhor futebolista do mundo, com os "leões" a dizerem que Ronaldo "foi sempre o melhor".



Também o Nacional, no qual Ronaldo jogou de 1995 a 1997, antes de chegar ao Sporting, felicitou "o seu antigo atleta": "Muitos parabéns Cristiano por mais esta brilhante conquista, que reflete toda a capacidade, qualidade e enorme profissionalismo de um jogador único na história da modalidade", atirou o clube madeirense, numa publicação feita através da rede social Facebook.

Fernando Gomes saúda Ronaldo por "reconhecimento universal

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano 2017, vitória que traduz o "reconhecimento universal" do internacional português.



"Esta vitória representa, mais uma vez, o reconhecimento universal, mas em particular dos agentes de futebol - selecionadores, capitães de equipas e jornalistas -- do talento, do trabalho, da entrega e do empenho do Cristiano Ronaldo", pode ler-se, em mensagem publicada na página da FPF na Internet.



Fernando Gomes, que esteve presente na cerimónia que decorreu no London Palladium, destacou o "grande português e grande ser humano".Pedro Proença diz que Ronaldo é "um dos maiores atletas de sempre"



O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse à agência Lusa que a eleição de Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo pela quinta vez faz do internacional português "um dos maiores de sempre".



Felicitando o camisola 7 por "mais uma distinção", Pedro Proença vê em Ronaldo "um dos maiores atletas de sempre à escala mundial" e que a vitória no prémio "The Best", atribuído pela FIFA, é "a prova inequívoca do talento" do atleta do Real Madrid e da seleção portuguesa.

Joaquim Evangelista: Ronaldo é "verdadeiro embaixador de Portugal"

Cristiano Ronaldo, eleito pela quinta vez melhor jogador do mundo pela FIFA, é "verdadeiro embaixador de Portugal" e "exemplo de superação constante", para Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).



Evangelista, que esteve presente na gala da FIFA, em Londres, considerou ainda que Cristiano Ronaldo "personifica o valor do futebol português".

Tiago Brandão Rodrigues: "Cristiano Ronaldo é uma inspiração"

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, enalteceram o papel inspirador de Cristiano Ronaldo: "É uma inspiração para desportistas e cidadãos de todas as idades. Pela quinta vez é eleito, pelos seus pares, o melhor do mundo. Ninguém o foi mais vezes, não havendo, pois, melhor futebolista do que aquele que Cristiano se fez", pode ler-se na nota enviada à comunicação social pelo gabinete do ministro da Educação, responsável pela tutela do Desporto.



No texto, Tiago Brandão Rodrigues e João Paulo Rebelo felicitam o capitão da seleção nacional por "mais esta consagração da FIFA", considerando que "talento, superação, evolução, trabalho e missão são, certamente, algumas das razões que fazem de Ronaldo, muito justamente, um desportista planetário".