Cristiano Ronaldo marca e abre caminho para goleada do Al-Nassr sobre o Al-Raed

O golo do internacional português aconteceu logo aos quatro minutos e impulsionou a sua equipa para uma boa exibição e uma vitória tranquila, ainda que os restantes três golos tenham surgido só na segunda parte.´



O segundo golo do Al-Nassr, aos 55 minutos, teve o contributo de Cristiano Ronaldo, que ganhou nas alturas uma bola cruzada pelo médio brasileiro Luís Gustavo, ex-Paris Saint-Germain, e assistiu na área para Ayman Yahaya, o qual, por sua vez, tocou para a finalização de Abdulrahman Ghareeb.



Nos minutos finais, a equipa da casa conseguiu ampliar o resultado para 4-0, com golos de Mohamed Maran, aos 90, e por Abdulmajeed Al Sulaiheem, aos 90+5.



Com o golo que hoje marcou, Cristiano Ronaldo segue em quinto lugar na lista dos melhores marcadores do campeonato, com 12 golos em 12 jogos, o que lhe confere uma média de um golo por jogo.



Com este triunfo, o Al-Nassr passou a somar 56 pontos, reduzindo para três o atraso para o líder Al-Itthiad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, mas este tem menos um jogo, tal como o Al Shabab, que segue em terceiro lugar, com 50.



Na luta pela manutenção, o Al-Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, foi hoje vencer no terreno do Al-Feiha por 3-0, triunfo precioso que, não o tirando da zona de despromoção, o mantém vivo na luta para permanecer no escalão principal.



Em destaque esteve o médio português Fábio Martins, autor do segundo golo, aos 54 minutos, e da assistência para o terceiro de autoria do médio gabonês André Poko, aos 67.



O Al-Khaleej segue em 15.º lugar, penúltimo, com 20 pontos, mas está agora a um apenas do Al Adalh, que ocupa o primeiro lugar acima da 'linha de água', com 21.