Cristiano Ronaldo marca na goleada do Al-Nassr

A vitória dos pupilos do italiano Stefano Pioli deixa a equipa no terceiro lugar da Liga Oeste da competição, com 10 pontos, a dois dos líderes Al-Hilal e Al-Ahli, também sauditas.



O goleador madeirense marcou no estádio Al Awal Park de Riade aos 31 minutos, quando a equipa da casa já ganhava, graças ao golo do brasileiro Talisca, no quinto minuto.



Ainda antes do intervalo, o Al-Nassr elevou para 3-0, com o autogolo de Fábio Cardoso, defesa português do Al-Ain, aos 37 minutos.



O único golo dos visitantes foi marcado por Bento, guarda-redes da equipa da casa, aos 56 minutos, após o que o Al-Nassr anotou mais dois, através das suas estrelas brasileiras - Wesley, aos 81, e de novo Talisca, aos 90+4.



Cristiano Ronaldo saiu aos 79 minutos, enquanto o outro português da equipa, Otávio, alinhou em todo o jogo.