Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr, de Jorge Jesus, sobre Al Kholood

Em Buraida, o avançado e capitão internacional luso adiantou a equipa de Riade no início da segunda parte, aos 47 minutos, anotando o 17.º golo da época na prova, cujo melhor marcador é o inglês Ivan Toney, do Al Ahli, com 18.



Ronaldo foi assistido nessa jogada pelo também dianteiro português João Félix, que, aos 53 minutos, esteve na origem do segundo golo do Al Nassr, ao cobrar um canto finalizado pelo francês Mohamed Simakan.



O Al Kholood ficou em inferioridade numérica aos 72 minutos, por expulsão do capitão Hatan Bahbri, e voltaria a sofrer aos 87, de penálti, pelo francês Kingsley Coman, numa altura em que Ronaldo já tinha sido substituído.



O Al Nassr ganhou pela quarta jornada consecutiva e continua na segunda posição, com os mesmos 43 pontos do Al Ahli, terceiro classificado, numa tabela liderada pelo Al Hilal, com 46, que falhou o regresso às vitórias na quinta-feira, ao empatar na visita ao Al Qadsiah (2-2), quarto, com 40.



Por seu lado, o Damac, do treinador português Armando Evangelista, perdeu fora com o Neom (3-0) e averbou a terceira derrota sucessiva e o sétimo jogo sem vencer, mantendo-se em zona de descida depois da jornada inaugural da segunda volta, na 16.ª e antepenúltima posição, com 11 pontos, a um dos lugares de permanência.



