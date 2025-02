Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr

Cristiano Ronaldo marcou esta terça-feira no triunfo do Al Nassr por 2-0 sobre o lanterna-vermelha Al Wehda, na 22.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Apesar do domínio do Al Nassr em terreno forasteiro, só aos 48 minutos conseguiu marcar, com o jovem brasileiro Angelo a cruzar na direita para o avançado português, que surgiu nas costas de um defesa a desviar de cabeça.



Aos 90+10 minutos de um desafio pouco emotivo, e na conversão de uma grande penalidade, por braço de um defesa na reação a um livre de Ronaldo, o senegalês Sadio Mané converteu o castigo e fez o definitivo 2-0.



Com este resultado, o Al Nassr iguala, à condição, o Al-Qadisiya no terceiro lugar, com 47 pontos, já algo atrasado na luta pelo título.