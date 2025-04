Cristiano Ronaldo marca pelo Al Nassr rumo às `meias` da `champions` asiática

Fruto da clara supremacia no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, os sauditas, com Otávio também no 'onze', adiantaram-se aos 27 minutos, através do colombiano Jhon Durán, que aproveitou um corte defeituoso de Thomas Deng, que atirou a bola ao seu próprio poste, para recarregar com sucesso.



Aos 31, em contra-ataque, Otávio desmarcou o senegalês Sadio Mané, que atirou entre o guarda-redes e o poste.



Cristiano Ronaldo aproveitou, aos 38, uma defesa incompleta do guarda-redes para, à vontade, fazer o terceiro com que se atingiu o intervalo.



Jhon Duran 'bisou', aos 49, agradecendo nova defesa incompleta do experiente Il-gyu Park para recargar com sucesso.



Os nipónicos reduziram aos 53 minutos, em bom lance ofensivo concluído com remate cruzado de Kota Watanabe, que seria expulso aos 73, por acumulação de cartões amarelos.



Cristiano Ronaldo e Otávio esperam agora pelo vencedor do desafio de domingo entre os japoneses do Kawasaki e os qataris do Al-Sadd para saberem qual será o seu único obstáculo até à final, na quarta-feira.



Nas meias-finais, o Al Nassr junta-se ao Al Hilal de Jorge Jesus, que, na sexta-feira, goleou os sul-coreanos do Gwangju, por 7-0, e vai encontrar os igualmente sauditas do Al-Ahli, que bateram os tailandeses do Buriram por 3-0.