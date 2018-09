Cristiano Ronaldo marcou os primeiros dois golos pela Juventus

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 15:46 / atualizado em 16 Set, 2018, 16:00 | Futebol Internacional

O internacional português, que se transferiu na pré-época do Real Madrid para a Juventus por 112 milhões de euros, não tinha ainda marcado qualquer golo em jogo oficial da equipa italiana.





Cristiano marca pela Juventus 320 minutos após a estreia no clube italiano. Os golos foram marcados aos minutos 50' e 65'.



Para Massimiliano Allegri, o português merece receber o prémio 'The Best', de melhor jogador do mundo, para o qual está uma vez mais nomeado, numa eleição em que concorre com o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah. "Eu daria ao Cristiano, por tudo o que fez na última época", justificou o treinador, mencionando os 15 golos do português que contribuíram na caminhada do Real Madrid para a sua terceira Liga dos Campeões consecutiva.







A Juventus ganha assim frente ao Sassuolo por 2-1, com golos do internacional português CR7.



A ausência de golos do jogador português voltou a ser tema antes do jogo, mas o treinador da Juventus justificou que, apesar de não ter marcado, Cristiano esteve sempre muito ativo e "rematou muito à baliza" e ainda fará muitos golos em Itália.