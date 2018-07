Cristiano Ronaldo "orgulhoso" pelos valores da transferência e desvaloriza idade

Lusa Comentários 16 Jul, 2018, 18:44 | Futebol Internacional

"Os números da transferência (100 milhões de euros) deixam-me de certa forma orgulhoso. No fim, serei jogador já veterano (37 anos), como dizem. Estar neste patamar é para mim uma motivação. Aos 32, 33 ou 34, muitos vão para o Qatar ou a China acabar a carreira. Respeito muito, mas eu não, eu venho quase rejuvenescer, para um clube grande. Se ninguém consegue chegar aqui a este nível, eu consigo. E deixa-me feliz mostrar que sou diferente de todos os outros", assumiu.

O atleta, que reconhece a "emoção" do momento, manifestou-se "contente e honrado" pelo facto de a `vecchia signora` ter confiado em si, quando tem "23 anos... desculpem, 33".

"Obrigado ao presidente e toda a instituição por apostar em mim. É uma forma de verem também que a idade não é o mais importante, não é tão importante. Se estiveres bem física e emocionalmente, não é fator. Como não foi", vincou.

O fim do contrato será aos 37 anos e, quando questionado se seria a altura ideal para voltar ao Sporting, clube que o projetou, foi pragmático: "quero é triunfar na Juventus".

"O Sporting é, obviamente uma equipa pela qual tenho muito carinho. Não posso fugir da pergunta, mas o que quero é triunfar na Juventus. Não vim para passar ferias. Quero é brilhar, deixar a minha marca. Independentemente da idade, vou tentar surpreender-vos uma vez mais. Vou estar preparado e tenho a certeza de que as coisas vão correr bem", sublinhou.

Cristiano Ronaldo quer é "viver o presente, que é espetacular", e recordou uma carreira de "desafios": "Começou nas camadas jovens do Nacional, no Sporting, depois do Manchester United, no Real Madrid e agora na Juventus. Tem sido uma careira de sonho, que nunca esperava ter feito. Ganhar o que ganhei a nível coletivo e individual".

"Agora é mais um desafio. Estarei muito preparado, seguramente, e as coisas vão correr bem como nos outros clubes. Estou tranquilo e confio que as coisas vão correr bem", disse o internacional português, que se apresentará ao trabalho a 30 de julho.