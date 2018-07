Cristiano Ronaldo pode estar a negociar com a Juventus

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2018, 10:29 / atualizado em 03 Jul, 2018, 11:59 | Futebol Internacional

O jogador do Real Madrid está de férias mas as imprensas portuguesa e espanhola asseguram que o futuro do capitão da seleção das quinas não está em ponto morto.



Desde a final da Liga dos Campeões que as palavras de desagrado do jogador face à sua situação contratual no Real Madrid fizeram soar os alarmes.



Esta terça-feira o jornal “A Bola” assegura que há negociações entre o jogador e o clube transalpino.



O diário espanhol “Marca” revela que a “Vecchia Signora” ofereceu a CR7 um contrato de quatro épocas e um salário de 30 milhões de euros/ano.



A mesma notícia avança que, apesar do Real Madrid querer continuar com o jogador, os “merengues” podem estar dispostos a negociar baixo dos 1.000 milhões de euros da cláusula de rescisão.



Por parte do futebolista sabe-se que está descontente com a falta de reconhecimento e valorização que não recebe no Real, para lá de estar descontente com os constantes problemas levantados pelo fisco.



Por fim o jogador não terá ficado indiferente aos aplausos que recebeu no Juventus Stadium quando lá jogou para a Liga dos Campeões.