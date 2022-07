Cristiano Ronaldo regressa no empate do Manchester United com Rayo Vallecano

Em Old Trafford, Ronaldo foi lançado de início por Erik ten Hag, que já tinha confirmado o luso entre os convocados, no meio de rumores de que estará a ‘forçar’ a saída dos ‘red devils’, nos quais não alinharam Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



A partida só teve golos no segundo tempo, com Amad Diallo, que entrou para o lugar de Ronaldo, a marcar primeiro, aos 48 minutos, antes de García empatar para os espanhóis, aos 57.



O avançado português só se apresentou para a pré-época na última terça-feira, e o clube garantiu no sábado, em comunicado, que este tem “trabalhado na forma física” no centro de treinos de Carrington.



A imprensa inglesa avança que Ronaldo está a ‘forçar’ a saída do Manchester United por pretender transferir-se para um clube de topo que compita na Liga dos Campeões, prova da qual os ‘red devils’ estão afastados por terem terminado no sexto lugar da última edição da Premier League, o que significa que vão disputar a Liga Europa em 2022/23.



O internacional luso, cinco vezes ‘Bola de Ouro’, não compareceu ao início dos trabalhos de pré-época do Manchester United e falhou a digressão da equipa à Ásia e à Austrália, alegando razões de natureza pessoal.