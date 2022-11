Cristiano Ronaldo sai do Manchester United por mútuo acordo

A notícia foi divulgada num comunicado do clube de Manchester."Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo com efeito imediato. O clube agradece-lhe o imenso contributo durante as duas passagens por Old Trafford", lê-se no comunicado.

O clube agradece ao jogador os 145 golos ao serviço do Manchester.

O "divórcio" entre o futebolista internacional português, de 37 anos, e o Manchester United estava anunciado depois de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se "traído" e desrespeitado.

Em Old Trafford, Cristiano Ronaldo teve duas passagens, realizou 346 jogos e foi onde Ronaldo ganhou projeção internacional para históricos e mundiais voos no futebol atual.

A informação agora conhecida surge mum momento em que Ronaldo integra a seleção portuguesa, que está no Qatar para disputar o Mundial2022, e é o culminar de uma situação tensa entre o jogador e o treinador, Erik ten Hag.

Ronaldo disse sentir-se "traído" e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus.



Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC