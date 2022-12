Cristiano Ronaldo vai ser jogador do Al Nassr

Ronaldo assina um contrato válido por duas temporadas e meia e vai auferir um ordenado que poderá rondar os 200 milhões de euros por época.



O anúncio já é oficial e o internacional português deverá surgir com a sua nova camisola no início de janeiro, agora que o futuro do capitão da equipa nacional está definido.



Ronaldo vai jogar pela primeira vez fora da Europa. O valor anual deste contrato rondar os 75 ME por temporada. Haverá também um valor referente a direitos de imagem.





Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo tem estado a treinar em Madrid. O Al Nassr, nove vezes campeão da Arábia Saudita e atual segundo classificado do campeonato, fala numa página histórica do clube de Riade.



"Está a fazer-se história. Esta é uma contratação que não só vai inspirar o nosso clube a alcançar ainda mais sucesso, mas também a nossa liga, o nosso país e gerações futuras, rapazes e raparigas a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano, à tua nova casa", lê-se numa publicação na conta em inglês do clube saudita na rede social Twitter, ilustrada com fotos de Cristiano Ronaldo com a camisola `7`.



Ronaldo, de 37 anos, rescindiu antes do Mundial do Catar o contrato que tinha com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).



Ronaldo foi formado no Sporting, representou o Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022).





Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em `apenas` 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.



Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o segundo lugar da Liga saudita, após 10 jornadas, com 23 pontos, menos dois do que o Al Shabab.



O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.