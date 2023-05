Cristo Redentor apaga as luzes solidário com Vinícius Júnior

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor informou, em comunicado, que “repudia os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior nesse domingo, 21 de maio, durante jogo entre Real Madrid e Valência".



Na segunda-feira, entre as 18h00 e as 19h00 (horário de Brasília), "o monumento ao Cristo Redentor esteve com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro”, acrescentou.



“Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses”, escreveu Vinícius Júnior na rede social Twitter.



“Tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado”, acrescentou.



Depois da repercussão negativa do caso que ganhou holofotes no mundo todo, o governo espanhol assegurou que não haverá "qualquer cobertura" para casos de racismo como aquele de que Vinícius Júnior foi alvo.



"Estes incidentes são intoleráveis e absolutamente condenáveis, não apenas no espaço desportivo como num país como Espanha, terra de acolhimento e que faz da diversidade a sua bandeira. A xenofobia demonstrada por alguns energúmenos envergonha-nos como sociedade", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, numa conferência de imprensa em Bruxelas.​​​​​​​



Lula da Silva também condenou o ato



O novo ataque racista cometido contra Vinícius Júnior por adeptos dentro de estádios da Espanha já havia sido condenado pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em declarações a jornalistas à margem da cúpula do G7, na cidade japonesa de Hiroxima, no domingo.



“Não é justo que um jovem pobre que venceu na vida e está se tornando um dos melhores jogadores de futebol sofra esse tipo de ataque”, declarou Lula da Silva, que destacou que “não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta do futebol estádios".



Depois da repercussão do caso, que inicialmente foi tratado como incidente isolado embora imagens mostrem dezenas de torcedores chamando o futebolista brasileiro, que é negro, de macaco antes mesmo do jogo começar em Valência tenham sido divulgadas por alguns ‘media’, a justiça espanhola anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso.





Alvo preferido há alguns meses



Nos últimos meses, o futebolista Vinícius Júnior, de 22 anos, tem sido alvo de vários insultos racistas e, no final de janeiro, o jogador foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e Conmebol) a solicitar medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.



No Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius, que acabou expulso depois de agredir um adversário, no final do encontro (90+7), que os "merengues" perderam por 1-0, criticou a liga espanhola e os adeptos com uma mensagem publicada nas redes sociais.



“Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas", escreveu o futebolista no Twitter.



O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral “por delitos de ódio e discriminação” para com o internacional "canarinho".



Quatro detidos por atos racistas





A Polícia Nacional de Espanha deteve já esta terça-feira quatro suspeitos de pendurarem um boneco com a camisola do futebolista brasileiro Vinícius Júnior numa ponte perto das instalações do Real Madrid, na capital espanhola, no passado mês de janeiro.



De acordo com a Polícia Nacional, os quatro suspeitos, cuja identidade não foi revelada, foram detidos na capital espanhola e são acusados de "crime de ódio".



O boneco com a cara e a camisola do atleta brasileiro do Real Madrid foi colocado na ponte antes de um jogo com o Atlético de Madrid.