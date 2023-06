Croácia na final da Liga das Nações ao bater anfitriões Países Baixos

Andrej Kramaric (55 minutos, de penálti), Mario Pasalic (73), Bruno Petkovic (98) e Luka Modric (116, de penálti) marcaram para os croatas, e Donyell Malen (34) e Noa Lang (90+6) faturaram para os neerlandeses, finalistas vencidos por Portugal em 2019.

Na final, marcada para as 19:45 (horas em Lisboa) de domingo, de novo no `The Kuip`, em Roterdão, a Croácia defronta o vencedor da segunda meia-final, que se realiza na quinta-feira, em Enschede, entre Espanha e Itália.