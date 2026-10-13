Cruzeiro atrasa-se no Brasileirão





(Com Lusa)





A equipa anfitriã sentenciou rapidamente o encontro disputado em Bragança Paulista, na sequência dos golos marcados por Lucas Barbosa (13 minutos), Kaio Jorge, na própria baliza (20), e Eric Ramires (30), antes da reação dos visitantes, com tentos de Zé Lucas (43) e Matheus Henrique (89), mas o remate certeiro de José Herrera, aos 90+1, desfez todas as dúvidas.O Cruzeiro saiu das posições de acesso à Taça Libertadores da próxima época, ao descer do quinto para o sexto lugar do Brasileirão, que é comandando pelo Flamengo, campeão em título, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.