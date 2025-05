Cruzeiro avança na Taça do Brasil

O "bis" de Kaio Jorge, concretizado no curto espaço de três minutos, aos 34 e 37, colocou o Cruzeiro, quarto classificado no campeonato brasileiro, em posição privilegiada para obter o apuramento para os oitavos de final quando visitar o Vila Nova, terceiro colocado no segundo escalão, em 22 de maio.



Na quarta-feira, outros dois técnicos portugueses tinham alcançado também resultados positivos: o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, venceu por 1-0 no estádio do Ceará, e o Botafogo, orientado por Renato Paiva, goleou em casa o Capital, da quarta divisão, por 4-0.