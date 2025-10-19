Futebol Internacional
Cruzeiro cimenta posição no campeonato
O Cruzeiro, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, venceu no sábado por 1-0 na receção ao Fortaleza, reforçando o terceiro lugar do campeonato brasileiro após 29 jornadas.
O médio Christian marcou, aos 21 minutos, o único tento dos anfitriões, que acabaram com uma série de quatro jogos sem vencer (uma derrota e três empates).
Na classificação, o Cruzeiro passou a somar 56 pontos, contra os 58 do Flamengo e os 61 do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, duas equipas que têm menos dois jogos disputados e defrontam-se hoje, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.
