Cruzeiro cola-se ao líder

Os visitantes inauguram o marcador aos 26 minutos, por intermédio de Jhon Jhon, mas a equipa orientada por Leonardo Jardim empatou ainda durante a primeira parte, aos 45+2, através de Lucas Silva, e consumou a reviravolta aos 77, com um golo de Kaiki.



O Cruzeiro reduziu para um ponto o atraso em relação ao Flamengo, que empatou 1-1 na receção ao Vasco da Gama e tem menos um jogo realizado, mantendo-se com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, terceiro classificado, apesar de a equipa treinada pelo compatriota Abel Ferreira ter duas partidas a menos.