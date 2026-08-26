Futebol Internacional
Cruzeiro de Artur Jorge empata nos `quartos` da Taça do Brasil
O Cruzeiro, do técnico português Artur Jorge, empatou (1-1) na terça-feira na receção ao Atlético Mineiro, no dérbi de Belo Horizonte, que marcou o arranque dos quartos de final da Taça do Brasil de futebol.
No Mineirão, no duelo da primeira mão, o equatoriano Keny Arroyo deu vantagem à equipa do treinador português, aos 60 minutos, mas Renan Lodi fez a igualdade pouco depois, aos 70.
Pouco depois, aos 73 minutos, o avançado luso João Costa foi lançado no Cruzeiro.
A segunda mão está agendada para 01 de setembro.
Pouco depois, aos 73 minutos, o avançado luso João Costa foi lançado no Cruzeiro.
A segunda mão está agendada para 01 de setembro.