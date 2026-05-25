Cruzeiro de Artur Jorge volta aos êxitos frente à lanterna-vermelha Chapecoense

Depois de dois empates consecutivos, com o Palmeiras de Abel Ferreira para o Brasileirao e o Botafogo na Taça Libertadores, o Cruzeiro adiantou-se aos 27 minutos, em penálti convertido por Kaio Jorge, ampliando para 2-0 aos 73, num desvio do avançado colombiano Sinisterra, que beneficiou de uma má abordagem do guarda-redes Anderson.



Os forasteiros reduziram aos 79 por João Paulo e aos 88 ainda assustaram, mas o golo de Bolasie acabaria por ser anulado pelo VAR, devido a fora do jogo de Jean Carlos.



O Cruzeiro é nono classificado, com 23 pontos, enquanto o Chapecoense é 20.º e último, com somente nove, em prova liderada pelo Palmeiras, com 38 pontos, mais sete do que o Flamengo, que tem um jogo a menos e apenas conquistou um ponto nos últimos seis possíveis.



