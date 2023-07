Cruzeiro, de Pepa, empata sem golos na receção ao Coritiba

O Cruzeiro, do treinador português Pepa, consentiu hoje em casa um empate sem golos diante do Coritiba, em jogo da 15.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

A formação de Belo Horizonte é nona classificada, com 22 pontos, mas ainda pode ser alcançada por Internacional (21), Athletico Paranaense e Atlético Mineiro (20), todos com menos um jogo.



Ainda hoje, o Cuiabá (14.º), de António Oliveira, visita o Fortaleza (sétimo), o campeão Palmeiras (quinto), de Abel Ferreira, joga em casa do Internacional (10.º), e o Bahia (16.º), de Renato Paiva, defronta fora o Athletico Paranaense (11.º).



O Góias (17.º), de Armando Evangelista, recebe na segunda-feira o Atlético Mineiro (12.º).



O líder Botafogo, que tem tido Cláudio Caçapa como interino, após a saída de Luís Castro, venceu no sábado o Bragantino (2-0), de Pedro Caixinha, antes de Bruno Lage assumir a equipa do 'fogão'.



Caçapa ainda orientou a formação carioca neste jogo, deixando o Botafogo na liderança com mais 13 pontos do que o Flamengo e Grêmio, que têm um jogo em atraso.