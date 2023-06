Cruzeiro, de Pepa, regressa às vitórias no campeonato brasileiro

A jogar em casa, o Cruzeiro, que não vencia no campeonato há cinco golos, bateu o São Paulo, com o único golo da partida a ser apontado Rafinha na própria baliza, logo aos três minutos.



Com este triunfo, o Cruzeiro está no provisoriamente no 10.º lugar do campeonato, com 17 pontos, numa competição que é liderada pelo Botafogo, treinado por Luís Castro, com 27 pontos e menos um jogo.



Já o Bahia, de Renato Paiva, foi derrotado por 2-1 na visita ao Fluminense, num jogo em que até esteve a vencer com um golo de Vinicius Mingotti, aos 28 minutos, e viu o adversário jogar em inferioridade numérica desde os 37, por expulsão de Nino.



Apesar de estar com menos um, o Fluminense conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Lele, aos 49, e Gabriel Pirani, aos 51, com a equipa de Renato Paiva a não conseguir responder.



O Bahia está no 14.º posto, com 12 pontos.