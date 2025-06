Cruzeiro derrota Palmeiras no Brasileirão

Em Belo Horizonte, Kaio Jorge foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos do Cruzeiro, logo aos dois e quatro minutos, com Allan a reduzir para os paulistas aos 87 minutos.



Depois de um início menos positivo, com apenas duas vitórias nas primeiras cinco jornadas, o conjunto de Leonardo Jardim leva seis jogos sem perder, período no qual apenas cedeu um empate.



Já o Palmeiras, que liderava o Brasileirão, está na pior fase na época, a nível interno, com duas derrotas consecutivas, depois de ter apenas sido batido uma vez e empatado outra nas primeiras nove jornadas.



Com este resultado, o Cruzeiro subiu ao segundo lugar, com 23 pontos, a um do líder Flamengo e em igualdade com o Bragantino (terceiro), com o Palmeiras a ser quarto, com 22 pontos.



Para o Palmeiras este foi o último encontro antes de disputar o Mundial de clubes, no qual está integrado no Grupo A, fazendo a estreia em 15 de junho, frente ao FC Porto, antes de jogar com os egípcios do Al-Ahly e os norte-americanos do Inter Miami.