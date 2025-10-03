Cruzeiro empata com o Flamengo

As duas equipas foram incapazes de desfazer o ‘nulo’ no jogo de encerramento da 26.ª jornada, mesmo depois de o Cruzeiro ter ficado reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do defesa William Furtado, aos 83 minutos.



O Flamengo manteve-se no topo do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, mas menos um jogo realizado, enquanto o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, a um ponto de distância da equipa de Abel Ferreira, com mais duas partidas disputadas.

