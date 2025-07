Cruzeiro empata e vê liderança ameaçada

No final do encontro, o técnico português elogiou o estado do relvado da Neo Química Arena, mas até acabou por apontar esse aspeto como tendo o principal fator responsável por a sua equipa não ter estado no seu melhor: “Uma relva muito boa, deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados. Acho que a equipa não se adaptou bem. Errou alguns passes e algumas situações não foram como fazemos. Mas o resultado é aceitável pelo que as equipas fizeram. Os jogadores estão de parabéns pela entrega no jogo", comentou.



O Cruzeiro interrompeu assim uma sequência de três triunfos seguidos no campeonato, voltando a jogar no domingo (20h00), em casa, diante do Ceará.











O Palmeiras, que terminou com 10 jogadores, devido à expulsão de Allan, manteve-se no terceiro lugar, mas reduziu para cinco pontos o atraso para o Cruzeiro, que tem mais dos jogos realizados relativamente à equipa de Abel Ferreira e mais um em relação ao Flamengo, segundo, a um ponto de distância.



A equipa treinada por Abel Ferreira esteve a perder, na sequência do golo marcado pelo argentino Germán Cano, aos 36 minutos, de grande penalidade, mas virou o resultado graças aos remates certeiros de Maurício, aos 45+4, e Vítor Roque, aos 62.

O comandante do Brasileirão foi incapaz de quebrar a resistência do 11.º classificado no jogo da 16.ª jornada, disputado em São Paulo, poucas horas depois de o Palmeiras se ter imposto com muita dificuldade ao Fluminense, oitavo colocado, no Rio de Janeiro.