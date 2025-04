Cruzeiro entra a perder na Taça sul-americana

A formação de Belo Horizonte, que no sábado entrou a vencer no Brasileirão, na receção ao Mirassol (2-1), perdeu na Argentina já nos descontos, com um golo do avançado Diego Diaz, aos 90+4 minutos.



Na segunda jornada do grupo E da segunda competição de clubes da América do sul, o Cruzeiro recebe os equatorianos do Mushuc Runa, em jogo agendado para 10 de abril.