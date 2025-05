Cruzeiro goleia Recife em duelo luso

Os golos marcados por Christian, aos sete minutos, Kaio Jorge, aos 18, e Matheus Pereira, aos 45+1 e 53, resolveram a favor dos visitantes o encontro disputado no estádio do Recife, que alinhou de início com os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira.



O Cruzeiro ocupa o quarto lugar do Brasileirão com 16 pontos, enquanto o Sport Recife continua mergulhado no 20.º e último lugar, sem qualquer triunfo.