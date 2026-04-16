Cruzeiro perde na Taça Libertadores





(Com Lusa)

A jogar em casa, os mineiros chegaram ao intervalo do jogo de quarta-feira a perder por 1-0, na sequência do golo marcado por Justo Giani, aos 29 minutos, e, apesar de terem conseguido empatar na segunda parte, aos 60, graças a uma grande penalidade concretizada por Matheus Pereira, ex-jogador do Sporting, consentiram o segundo tento dos chilenos em período de compensação, aos 90+4, apontado por Jimmy Martinez.Após a segunda jornada da mais importante prova sul-americana de clubes, a equipa liderada por Artur Jorge (que na ronda inaugural tinha batido os equatorianos do Barcelona pelo mesmo resultado), ocupa o terceiro lugar no Grupo D, em igualdade com o Universidad Católica, segundo classificado, ambos a um ponto de distância da liderança, ocupada pelos argentinos do Boca Juniors.O Botafogo também assegurou o triunfo fora de horas, com um golo marcado por Danilo, aos 90+3 minutos, depois de ter entrado a perder na Argentina, na sequência do remate certeiro de Santiago Sosa (seis), ter virado o resultado a seu favor através de Arthur Cabral, ex-Benfica (23) e Júnior Santos (41), e permitido a igualdade ao Racing Club, alcançada por Adrian Martinez (64).A equipa treinada por Franclim Carvalho, que tinha empatado 1-1 com os venezuelanos do Caracas na jornada de abertura da Taça Sul-americana, desalojou o Racing Club do comando do agrupamento E, assumindo o topo da classificação em igualdade pontual com os venezuelanos, ambos com quatro pontos.