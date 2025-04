Cruzeiro perde na Taça Sul-americana

Em jogo do Grupo E da segunda competição de clubes da América do Sul, a formação de Belo Horizonte esteve a perder com um golo de Orejuela, aos 29 minutos, mas Gabriel Barbosa ainda empatou aos 67, de grande penalidade.



Foi já no último quarto de hora que os equatorianos marcaram o golo que lhes deu o triunfo, por Bentaberry, aos 77.



“Mais do que me justificar, é assumir a derrota como responsável técnico. Essa é a minha função quando a equipa não consegue produzir. Depois, acho que estivemos mal em termos defensivos. Sofremos dois golos onde perdemos claramente os duelos”, disse, no final, o treinador português.



Na Taça Sul-americana a equipa é quarta e última classificada do grupo, sem qualquer ponto. O Mushuc Runa lidera com seis, seguido de Palestino e Unión, ambos com três.



Leonardo Jardim, que assinou pelo Cruzeiro no início de fevereiro, tem apenas uma vitória em sete jogos, alcançada na primeira jornada do campeonato brasileiro, na receção ao Mirassol, emblema que subiu esta época.