Cruzeiro sobe no Brasileirão

Cruzeiro sobe no Brasileirão

O Cruzeiro, treinado pelo português Artur Jorge, venceu na sexta-feira, por 1-0, na receção ao Remo, na 32.ª jornada do campeonato brasileiro, e subiu de forma provisória ao terceiro lugar.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Artur Jorge, treinador do Cruzeiro | Foto: EPA

VER MAIS
A jogar em casa, o Cruzeiro marcou o único golo da partida aos 45+5 minutos, por intermédio de Fabricio Bruno, após assistência de Matheus Pereira, jogador que fez a sua formação no Sporting, chegando à equipa principal, e que alinhou também no Desportivo de Chaves.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, a formação liderada por Artur Jorge segue em terceiro no Brasileirão, com 54 pontos, mais um do que o Athletico Paranaense e mais três do que o Fluminense, equipas que ainda não jogaram esta jornada.

O Cruzeiro tem como principal objetivo assegurar um lugar de qualificação para a Taça Libertadores da próxima época.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Flamengo, de Leonardo Jardim, com 67 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, com as duas equipas a lutarem pelo título.

(Com Lusa)
PUB
PUB