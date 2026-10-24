Futebol Internacional
Cruzeiro sobe no Brasileirão
O Cruzeiro, treinado pelo português Artur Jorge, venceu na sexta-feira, por 1-0, na receção ao Remo, na 32.ª jornada do campeonato brasileiro, e subiu de forma provisória ao terceiro lugar.
A jogar em casa, o Cruzeiro marcou o único golo da partida aos 45+5 minutos, por intermédio de Fabricio Bruno, após assistência de Matheus Pereira, jogador que fez a sua formação no Sporting, chegando à equipa principal, e que alinhou também no Desportivo de Chaves.
Com este triunfo, o segundo consecutivo, a formação liderada por Artur Jorge segue em terceiro no Brasileirão, com 54 pontos, mais um do que o Athletico Paranaense e mais três do que o Fluminense, equipas que ainda não jogaram esta jornada.
O Cruzeiro tem como principal objetivo assegurar um lugar de qualificação para a Taça Libertadores da próxima época.
O campeonato brasileiro é liderado pelo Flamengo, de Leonardo Jardim, com 67 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, com as duas equipas a lutarem pelo título.
Com este triunfo, o segundo consecutivo, a formação liderada por Artur Jorge segue em terceiro no Brasileirão, com 54 pontos, mais um do que o Athletico Paranaense e mais três do que o Fluminense, equipas que ainda não jogaram esta jornada.
O Cruzeiro tem como principal objetivo assegurar um lugar de qualificação para a Taça Libertadores da próxima época.
O campeonato brasileiro é liderado pelo Flamengo, de Leonardo Jardim, com 67 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, com as duas equipas a lutarem pelo título.
(Com Lusa)