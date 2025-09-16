Cruzeiro vence com reviravolta e sobe à vice-liderança no Brasileirão

A equipa de Belo Horizonte esteve a perder a partir dos 66 minutos, com o Bahia a marcar por Jean Lucas, mas conseguiu a reviravolta no marcador, com golos de Sinisterra e Gabriel Barbosa, jogador que passou pelo Benfica, aos 77 e 86.



O triunfo permitiu ao Cruzeiro subir ao segundo lugar (47 pontos), a três pontos do líder Flamengo (50), mas com mais um jogo disputado, e com mais um ponto do que o Palmeiras (46), equipa do também português Abel Ferreira, que tem menos dois jogos.

