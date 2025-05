Cruzeiro vence e é 3.º no Brasileirão

O avançado Kaio Jorge, aos 34 minutos, e o médio Lucas Silva, aos 41, marcaram os golos da equipa visitante, aos quais o Fortaleza, 16.º classificado, foi incapaz de responder, tendo mesmo terminado em inferioridade numérica, devido è expulsão de Pedro Augusto, aos 83.



O Cruzeiro manteve-se no terceiro lugar do Brasileirão, mas reduziu de cinco para dois pontos o atraso para o Palmeiras, na sequência da derrota (2-0) da equipa treinada por Abel Ferreira na receção ao Flamengo, segundo colocado, a um ponto do líder e com um de vantagem sobre a formação de Leonardo Jardim.