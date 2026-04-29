Cruzeiro vence na Libertadores e Botafogo na Taça Sul-americana

Um golo do avançado colombiano Neyser Villarreal, aos 83 minutos, ditou o resultado, num jogo em que o Boca Juniors ficou cedo com menos um jogador em campo, após expulsão, por duplo amarelo, de Adam Bareiro, nos instantes finais da primeira parte.



O triunfo deixou a equipa brasileira com os mesmos pontos de Boca Juniors na liderança do grupo, ambos com seis, embora ainda hoje os chilenos do Universidad Católica, com três pontos, ainda visitem os equatorianos do Barcelona SC.



Também na terça-feira à noite, mas em jogo da segunda competição de clubes da América do Sul, a Taça sul-americana, o Botafogo, do também português Franclim Carvalho, venceu na receção aos bolivianos do Independiente Petrolero.



Foi uma vitória tranquila para a equipa do Rio de Janeiro, com golos Mateo Ponte (15 minutos), Alvaro Montoro (62) e Newton (77), que lidera agora o grupo E da competição (sete pontos), mas com mais um jogo do que o Caracas (quatro).



Ainda hoje à noite, o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Flamengo, de Leonardo Jardim, entram em campo em jogos da Libertadores, e o Grêmio, de Luís Castro, tem compromisso a contar para a Taça sul-americana.